Телеканал Sky Sports представил официальный проморолик боя, который на своей странице в Инстаграме опубликовал британский боксер.
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Усик – Джошуа: коротко о бое
Боксеры долго не могли договориться о поединке. Официально стороны ударили по рукам 20 июля. Встреча состоится в Великобритании 25 сентября.
Джошуа попытается защитить титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF.
Для Усика это первый титульный бой в тяжелом весе. Интересно, что в случае поражения украинец не сможет вновь выйти на ринг против британца. В соглашении поединка предусмотрен реванш для Джошуа, а вот у Усика не будет второго шанса побить Джошуа.