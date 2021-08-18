За словами британського спортсмена, Джошуа не повинен випробувати проблем, тільки якщо не буде затягувати поєдинок в пізні раунди.
До слова Промоутер Красюк розповів про переваги Усика над Джошуа
"Сумніваюся, що Усик зможе створити проблеми Джошуа. Якщо Джошуа вирішить провести боксерський поєдинок, просто працюючи джебом і набираючи очки, то тоді у нього виникнуть проблеми. Але він не настільки дурний, щоб це робити. Джошуа буде використовувати свій прекрасний джеб, перевагу в зрості, розмах рук, габаритах, вазі і ударної потужності. У комплексі Джошуа краще і сильніше Усика. Це буде дуже нищівно", – сказав він.
Хей також не виключив, що Олександр Усик програє достроково.
Джошуа потраплятиме по Усику серіями. Може бути, Ентоні і не буде доносити ці двієчки, але він зустріне Усика лівим кросом або джебом і або упустить його, або відправить в нокаут,
– підсумував Хей.
Усик – Джошуа: коротко про бій
- Боксери довго не могли домовитись про поєдинок. Офіційно сторони вдарили по руках 20 липня. Зустріч відбудеться у Великій Британії.
- Джошуа спробує захистити титули чемпіона світу у важкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF.
- Для Усика це перший титульний бій у важкій вазі. Цікаво, що у разі поразки українець не зможе знов вийти на ринг проти британця. В угоді поєдинку передбачений реванш для Джошуа, а от в Усик не буде другого шансу побити Джошуа.