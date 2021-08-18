За словами британського спортсмена, Джошуа не повинен випробувати проблем, тільки якщо не буде затягувати поєдинок в пізні раунди.

До слова Промоутер Красюк розповів про переваги Усика над Джошуа

"Сумніваюся, що Усик зможе створити проблеми Джошуа. Якщо Джошуа вирішить провести боксерський поєдинок, просто працюючи джебом і набираючи очки, то тоді у нього виникнуть проблеми. Але він не настільки дурний, щоб це робити. Джошуа буде використовувати свій прекрасний джеб, перевагу в зрості, розмах рук, габаритах, вазі і ударної потужності. У комплексі Джошуа краще і сильніше Усика. Це буде дуже нищівно", – сказав він.

Хей також не виключив, що Олександр Усик програє достроково.

Джошуа потраплятиме по Усику серіями. Може бути, Ентоні і не буде доносити ці двієчки, але він зустріне Усика лівим кросом або джебом і або упустить його, або відправить в нокаут,

– підсумував Хей.

Усик – Джошуа: коротко про бій