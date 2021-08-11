Реванш тільки для Джошуа

Олександр Красюк, промоутер Усика, розкрив деталі контракту на бій з Джошуа. Виявляється, що для українця непередбачений реванш у разі поразки в першому поєдинку.

Варте уваги Це ще більше ускладнює завдання, – відомий боксер назвав проблему Джошуа у бою з Усиком

Натомість, як повідомлялося раніше, реванш відбудеться, якщо Джошуа програє перший бій. Британець наполягав на цьому під час укладання контракту на поєдинок.

Також Красюк повідомив, що на бій Усик – Джошуа у Лондоні вже продані всі 60 тисяч квитків. Промоутер прогнозує перемогу українського боксера.

Вважаю, що Усик переможе, і це не буде апсет. Хіба що для самого Джошуа,

– написав Красюк.