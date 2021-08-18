Телеканал Sky Sports представив офіційний проморолик бою, який на своїй сторінці в інстаграмі опублікував британський боксер.
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Усик – Джошуа: коротко про бій
- Боксери довго не могли домовитись про поєдинок. Офіційно сторони вдарили по руках 20 липня. Зустріч відбудеться у Великій Британії 25 вересня.
- Джошуа спробує захистити титули чемпіона світу у важкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF.
- Для Усика це перший титульний бій у важкій вазі. Цікаво, що у разі поразки українець не зможе знов вийти на ринг проти британця. В угоді поєдинку передбачений реванш для Джошуа, а от в Усик не буде другого шансу побити Джошуа.