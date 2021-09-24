Де дивитися онлайн бій Олександр Усик – Ентоні Джошуа

Непереможний українець Олександр Усик 25 вересня проведе бій проти чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO Ентоні Джошуа. Зустріч олімпійських чемпіонів Лондона можна переглянути в Україні.

Усик – Джошуа де дивитися бій 25 вересня

Поєдинок між Усиком та Джошуа відбудеться у Лондоні на футбольному стадіоні "Тоттенхем". Шоу стартує о 22:00, проте вихід Усика та Джошуа не варто чекати раніше опівночі за українським часом.

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В Україні поєдинок Усика з Джошуа покаже платформа Megogo. Переглянути бій можна винятково, придбавши право для перегляду. Вартість трансляції стартує від 49 гривень.

Якщо ви з передплатою "Максимальна" або "Спорт", то трансляція бою коштуватиме 29 гривень. Акційна ціна доступна при покупці на сайті Megogo та в додатку на Smart TV, окрім пристроїв на базі Android, Android TV та iOS.

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