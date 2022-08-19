Усик: Ми не повинні втрачати свою етнічність

Олександр запевнив, що перебуває у хорошому настрої та очікує на церемонію зважування, яка відбудеться близько 14:00. По це він розповів в телемарафоні "Єдині новини", повідомляє 24 канал.

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Все добре, настрій гарний, чекаємо сьогодні зважування. Зараз піду поспілкуюся зі своєю командою, чи дружиною,

– розповів Усик.

Непереможний боксер розповів, що їв сьогодні на сніданок.

"Каша вівсяна з медом, бутерброд з яйцем та авокадо, фрукти, горішки, кава, вода", – сказав український чемпіон.

Вже як тиждень боксер немає серйозних тренувань. Однак кожного дня він виконує певні фізичні вправи.

"Вже як тиждень у нас немає таких масштабних тренувань. Це здебільшого довга зарядка, ми виконуємо напрацювання, які ми робили в тренувальному таборі. Це школа боксу, рухи, розтяжка, може бути кардіо", – сказав Олександр.

Український чемпіон прийшов на пресконференцію з Ентоні в образі козака. Наприкінці дуелі поглядів він виконав гімн січових стрільців "Ой, у лузі червона калина". Олександр розповів, чому вирішив прийти на зустріч з суперником саме у такому вбранні.

Це все на серце лягає, тут немає такого, що я зробив щось неймовірне. Це частина того, чим я живу. Я показував це у 2012 році на олімпійських іграх. Це повинен робити кожен. Не варто робити з мене героя. Я вже давно хотів зробити чуба перед другим боєм з Джошуа. Щодо пісні, це також зразу прийшло, на серце лягло. Подумав, що треба заспівати от зараз. Кожен це повинен робити, ми не повинні втрачати свою етнічність та свої традиції, які в нас дуже багаті,

– наголосив спортсмен.

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