Не всі боксери та їх промоутери люблять розповідати про те, скільки вони заробили на боях. І причин є декілька. Ситуація з боєм Усика проти Джошуа не стала винятком, повідомляє 24 канал.

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Однакові гонорари

Поки точно відомо те, що обоє боксерів за цей бій отримають однакові гонорари. Попри те, що Усик – володар трьох чемпіонських поясів. Зазвичай чемпіони отримують значно більше. В деяких випадках могло дійти й до 80 на 20. Саме так було і в першому бою між Усиком та Джошуа. Оскільки британець був чемпіоном, тому йому дісталося значно більше, попри те, що він програв.

Адже все залежить від того, хто б'ється, точніше медійності суперників. Усик хоч і чемпіон зараз, але більше уваги в цьому бою, а відтак і глядачів, які платитимуть за трансляцію, має саме Джошуа. Тож сторони домовилися про рівномірний розподіл.

80 мільйонів доларів за бій

Другий бій Усик – Джошуа прийме місто Джидда в Саудівській Аравії. Журналіст talkSPORT Майкл Бенсон написав, що за це право організатори отримали 80 мільйонів доларів. Відтак було припущення, що саме ці кошти й будуть розподілені між боксерами як призові. Тому Усик мав би отримати 40 мільйонів доларів.

Однак це не цілком відповідає дійсності. Навіть якщо сума у 80 мільйонів доларів і вірна, то щодо її розподілу не враховано чимало інших витрат. Для прикладу – гонорари боксерам, які теж будуть битися в цей вечір. В андеркарті заплановано ще сім боїв. Серед них будуть і ті, які визначатимуть претендентів на чемпіонські пояси.

Окрім того, сама організація такого вечора боксу вимагає чималих витрат.

Попри це, в DailyStar вказують на те, що Усик може отримати близько 30 мільйонів доларів. Однак це до сплати податків та інших витрат. Тож якщо ця цифра підтвердиться, то це буде рекордний гонорар для українського боксера в його кар'єрі.

Додаткові доходи

Водночас організатори бою отримають додаткові доходи. Для прикладу – від продажу реклами. Та чи не найбільше сподівання – на продаж прав на трансляцію бою Усик – Джошуа. Такі бої транслюються за системою PPV (Pay-per-view, плата за перегляд). І частина коштів від цієї оплати йде як гонорар боксерам. Однак підрахунок цього доходу відбувається значно пізніше.

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Скільки Усик отримав за перший бій проти Джошуа

Британські ЗМІ після першого бою між боксерами писали, що Усик заробив близько 18 мільйонів доларів. Сам боксер цю інформацію спростував. За його словами, чистими він отримав 1,6 мільйона фунтів (або ж майже 2,2 мільйона доларів). Це після сплати податків. При цьому що він тоді отримав лише 20% від доходу за бій.

Однак тут варто відзначити те, що боксер тоді говорив про суму, яка в нього залишилася після бою, і з якої вже були вирахувані не лише податки, але й підготовка до самого бою. Адже він оплачує під час підготовки повністю все – команду тренерів та спеціалістів, проживання та харчування, спаринг-партнерів тощо.

За словами Усика, лише один спаринг-партнер коштує щонайменше 1,5 тисячі доларів на тиждень. Таких спаринг-партнерів в таборі боксера під час підготовки може бути декілька. А сама підготовка до бою може тривати й до 10-15 тижнів.