Вже у суботу відбудеться знаменна подія року у світі боксу. Українець Олександр Усик вийде на ринг проти Ентоні Джошуа. На кону – чемпіонські пояси WBA, WBO та IBF у надважкій вазі.
До теми На прохання Усика: команда боксера організувала приліт українських військових на реванш з Джошуа
Головне про бій-реванш Усика проти Джошуа:
- У вересні минулого року Олександр здолав Ентоні за одностайним рішенням суддів. Це дозволило Усику стати володарем чемпіонських поясів WBA, WBO та IBF у надважкій вазі.
- Джошуа скористався правом на реванш, тому тепер українцю треба буде захистити свої нагороди. Заради цього бою Олександр виїхав з України в березні і розпочав підготовку.
- Перший бій пройшов у Лондоні, на "полі суперника". Новий поєдинок вирішили провести у Саудівській Аравії у місті Джидда. Дата – 20 серпня 2022 року.
- Букмекери називають Усика фаворитом бою проти Джошуа. Коефіцієнт на тріумф українця складає 1,65, тоді як на AJ – 2,55. Нічия оцінюється у 19,00.