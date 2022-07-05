Промоутер Ф'юрі назвав переможця реваншу Усик – Джошуа

Вже 20 серпня Олександр Усик вийде на ринг проти Ентоні Джошуа. Бій відбудеться на нейтральні території – у Саудівській Аравії.

Промоутер пророкує перемогу Усику

Френк Воррен, промоутер епатажного британського боксера Тайсона Ф'юрі зробив свій прогноз на реванш. Він назвав переможця протистояння Усик – Джошуа.

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Мене дуже здивувало, наскільки легко Усик впорався з Джошуа в першому бою. Олександр боксував так, як йому говорили і не намагався нокаутувати Джошуа. Але по ходу бою було кілька моментів, зокрема в останньому раунді, коли Усик міг його зупинити,

– сказав фахівець.

Промоутер впевнений, що і цього разу Усик зупинить Джошуа.

"Я думаю, що цього разу Усик зупинить Джошуа. Це не такий реванш, як з Енді Руїсом, який готувався у своїй коморі. Олександр – досконалий атлет, він старанно тренується у таборі, серйозно підходить до цього бою. Так що у Джошуа буде багато клопоту. Не забувайте, що цього разу він не має переваги домашніх стін", – додав Воррен.

Усик – Джошуа: головне про реванш