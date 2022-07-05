Промоутер Ф'юрі назвав переможця реваншу Усик – Джошуа
Джерело:Boxing Social
Вже 20 серпня Олександр Усик вийде на ринг проти Ентоні Джошуа. Бій відбудеться на нейтральні території – у Саудівській Аравії.
Промоутер пророкує перемогу Усику
Френк Воррен, промоутер епатажного британського боксера Тайсона Ф'юрі зробив свій прогноз на реванш. Він назвав переможця протистояння Усик – Джошуа.
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Мене дуже здивувало, наскільки легко Усик впорався з Джошуа в першому бою. Олександр боксував так, як йому говорили і не намагався нокаутувати Джошуа. Але по ходу бою було кілька моментів, зокрема в останньому раунді, коли Усик міг його зупинити,
– сказав фахівець.
Промоутер впевнений, що і цього разу Усик зупинить Джошуа.
"Я думаю, що цього разу Усик зупинить Джошуа. Це не такий реванш, як з Енді Руїсом, який готувався у своїй коморі. Олександр – досконалий атлет, він старанно тренується у таборі, серйозно підходить до цього бою. Так що у Джошуа буде багато клопоту. Не забувайте, що цього разу він не має переваги домашніх стін", – додав Воррен.
Усик – Джошуа: головне про реванш
- Реванш Усик – Джошуа відбудеться 20 серпня.
- Перша офіційна зустріч боксерів відбулася у Джедді, де і відбудеться сам поєдинок. Обидві сторони підписали угоду про бій, а боксери встигли провести дуель поглядів.
- Ентоні впевнений у своїй перемозі, він вважає, що Усик буде для нього легкою мішенню цього разу. Проте українець запевнив, що у реванші також буде іншим.
- Під час зустрічі у Лондоні Усик нагадав світові про війну в Україні, він прокоментував злочини російських окупантів.
- Під час зустрічі у Лондоні боксери також провели дуель поглядів. Вони до останнього не хотіли відводити погляд. Британський промоутер втрутився у протистояння.
- Нагадаємо, що у першому поєдинку, що відбувся у вересні 2021 року Усик сенсаційно переміг Джошуа та відібрав у нього чемпіонські титули.