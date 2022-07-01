Усик: Я насправді не хотів їхати з країни
У перші дні повномасштабної війни боксер вступив до лав територіальної оборони Київської області. Він зізнався, чи міг би вбити російського солдата.
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Я боявся щодня, коли був у теробороні. Я молився і просив: "Господи, будь ласка, не дай нікому спробувати вбити мене. Не дай нікому стріляти в мене. І, будь ласка, не змушуй мене стріляти в іншу людину". Але якби я відчув небезпеку, загрозу для свого життя чи моєї родини, то вбив би російського солдата,
– сказав Олександр.
За словами боксера, він не хотів виїжджати з України, прийняти таке рішення йому допомогли військові.
"Я насправді не хотів їхати з країни та покидати наше місто. Одного разу я прийшов у лікарню, де поранені воїни проходили реабілітацію, і вони попросили мене побитися з Ентоні Джошуа заради нашої країни. Вони сказали, що якщо я поїду, то допоможу країні навіть більше, ніж якщо воюватиму в Україні", – зазначив Усик.
"Я хочу жити в Україні"
Непереможний боксер наголосив, що відразу після поєдинку повернеться додому.
"Зараз моя сім’я не в Україні, але багато моїх близьких друзів все ще залишаються в країні. Я зв’язуюсь із ними щодня. Я цікавлюся їхніми справами, тому що для мене дуже важливо, як вони почуваються, чи перебувають у безпечному місці.
Я хочу жити в Україні, одразу після бою з Джошуа повернуся додому. Ніхто не дозволить мені вирушити на фронт, проте багато моїх близьких друзів воюють на передовій. Я підтримую їх і завдяки поєдинку з Джошуа хочу привнести трохи радості до їхньої справи", – наголосив боксер.
"Я не вірю в те, що кажуть росіяни"
Усик наголосив, що не вірить російським новинам. Він пригадав обстріл Києва, а також ТЦ у Кременчуці.
"Я не вірю в те, що кажуть росіяни, бо вони не показують правду у своїй країні. Вони нібито бомблять військових, армійські батальйони, але вони не показують, як бомби прилітають у будинки мирних жителів та лікарні.
Кілька днів тому у Києві бомба потрапила до будинку, де мешкали мирні люди. Кілька днів тому ракета потрапила до торгового центру у Кременчуці, де перебували звичайні люди.
Російські солдати говорять на їхньому телебаченні, що українці стріляють один одного. Так що я не вірю їхнім словам", – додав Олександр.
Усик не мовчить про війну в Україні
- Нещодавно Олександр зустрівся з Ентоні Джошуа у Лондоні. Під час пресконференції українець наголосив, що російські окупанти скидають бомби на мирні міста та намагаються знищити всіх українців.
- Непереможний боксер також розповів про головну мету реваншу, він наголосив, що вийде на ринг проти Ентоні заради України.