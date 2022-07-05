Промоутер предсказывает победу Усику
Фрэнк Уоррен, промоутер эпатажного британского боксера Тайсона Фьюри сделал свой прогноз на реванш. Он назвал победителя противостояния Усик – Джошуа.
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Меня очень удивило, как легко Усик справился с Джошуа в первом бою. Александр боксировал так, как ему говорили и не пытался нокаутировать Джошуа. Но по ходу боя было несколько моментов, в том числе в последнем раунде, когда Усик мог его остановить,
– сказал специалист.
Промоутер уверен, что и на этот раз Усик остановит Джошуа.
"Я думаю, что на этот раз Усик остановит Джошуа. Это не такой реванш, как с Энди Руисом, который готовился в своем амбаре. Александр – совершенный атлет, он усердно тренируется в лагере, серьезно подходит к этому бою. Так что у Джошуа будет много хлопот. Не забывайте, что на этот раз у него нет преимущества домашних стен", – добавил Уоррен.
Усик – Джошуа: главное о реванше
- Реванш Усик – Джошуа состоится 20 августа.
- Первая официальная встреча боксеров прошла в Джедди, где и состоится сам поединок. Обе стороны подписали соглашение о бое, а боксеры успели провести дуэль взглядов.
- Энтони уверен в своей победе, он считает, что Усик будет для него легкой мишенью на этот раз. Однако украинец заверил, что в реванше тоже будет другим.
- Во время встречи в Лондоне Усик напомнил миру о войне на Украине, он прокомментировал преступления российских кафиров.
- В ходе встречи в Лондоне боксеры также провели дуэль взглядов. Они до последнего не желали отводить взгляд. Британский промоутер вмешался в противостояние.
- Напомним, что в первом поединке, состоявшемся в сентябре 2021 года, Усик сенсационно победил Джошуа и отобрал у него чемпионские титулы.