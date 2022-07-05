Промоутер предсказывает победу Усику

Фрэнк Уоррен, промоутер эпатажного британского боксера Тайсона Фьюри сделал свой прогноз на реванш. Он назвал победителя противостояния Усик – Джошуа.

Читайте также Усик признался, готов ли убить русского солдата

Меня очень удивило, как легко Усик справился с Джошуа в первом бою. Александр боксировал так, как ему говорили и не пытался нокаутировать Джошуа. Но по ходу боя было несколько моментов, в том числе в последнем раунде, когда Усик мог его остановить,

– сказал специалист.

Промоутер уверен, что и на этот раз Усик остановит Джошуа.

"Я думаю, что на этот раз Усик остановит Джошуа. Это не такой реванш, как с Энди Руисом, который готовился в своем амбаре. Александр – совершенный атлет, он усердно тренируется в лагере, серьезно подходит к этому бою. Так что у Джошуа будет много хлопот. Не забывайте, что на этот раз у него нет преимущества домашних стен", – добавил Уоррен.

Усик – Джошуа: главное о реванше