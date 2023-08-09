8 серпня у тренувальному таборі українського чемпіона світу був день відкритих дверей. Боксери провели відкриті тренування для медіа, які могли побачити, як потужно готується до своїх боїв не лише Олександр Усик.

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Дюбуа може злякатись

Також свою підготовку показали Дмитро Митрофанов, Даніель Лапін та Федір Черкашин, які проведуть свої поєдинки в андеркарді головного бою Олександр Усик – Деніел Дюбуа.

Усі зустрічі відбудуться 26 серпня на стадіоні "Tarczyński Arena" у польському Вроцлаві. Тому в українських боксерів має бути повна підтримка трибун, де зберуться, як їх земляки, так і наші друзі – поляки.

Як бачимо, Усик серйозно сконцентрований на своїй підготовці до поєдинку. Слід виділити боксерки, у яких тренується наш чемпіон. Олександр тренується у синьо-жовтому взутті. Ці патріотичні кольори додають потужності та впевненості у собі.

Відео та фото підготовки до бою Олександра Усика

Однак навіть поміж підготовкою до наступного бою Усик не забуває про свою мрію – стати абсолютним чемпіоном світу. Українець не перестає закликати Тайсона Ф'юрі до зустрічі на ринзі. "Циганський король", який володіє поясом WBC, якого так бракує Олександру, вже одного разу проявив свою боягузливість, уникнувши бою проти Усика.

Цікаво, що у протистоянні проти Дюбуа Усику пророкують легку перемогу.

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