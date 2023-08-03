Своєю думкою щодо майбутнього бою поділився британський суперважковаговик Девід Аллен. Він має досвід спарингів, як із чемпіоном WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком (20-0, 13 КО), так і Даніелем Дюбуа (19-1, 18 КО).

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Потужність Дюбуа може стати вирішальною

Аллен порівняв цих бійців і зробив свій прогноз. Британець погоджується із більшістю, що Усик є фаворитом, але не вважає, що все буде просто для нього.

У нас є 36-річний Усик. Він не супертяж. Ні. Він зовсім не велетень. Він видатний боксер, але він покладається на рефлекси та швидкі рухи, і в 36 років настане момент, коли це все просто покине його. Подивіться, я думаю, що Усик переможе. Я думаю, що він перебоксує Дюбуа. Даніель продемонстрував багато недоліків, і Усик б’є достатньо сильно, щоб перемогти його, але я б не списував Дюбуа повністю,

– заявив Аллен.

На його думку, є один великий козир, який має Дюбуа, саме тому Девід Аллен не поспішає списувати з рахунків свого співвітчизника.

"Усик міг мене похитнути, але Дюбуа б’є в 10 разів сильніше, ніж він, і фізично в 10 разів більший, ніж Олександр. Я його зовсім не списую з рахунків. Єдине, що мене хвилює щодо Дюбуа, це те, що ми бачили з Лереною, він виглядає так, ніби шукає можливість вийти з бою, якщо його вдарять по підборіддю.

Але якщо Дюбуа вдарить Усика, він, чесно кажучи, відправить його спати. Я заінтригований цим. Я думаю, що це цікаво, Усик повинен бути ідеальним, доки Дюбуа на ринзі, тому що Даніель дійсно може потужно пробити", – сказав Аллен.