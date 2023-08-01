На території України та Польщі чемпіонський бій між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа буде транслювати медіасервіс MEGOGO. Проте це не єдиний сюрприз для усіх любителів боксу.

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MEGOGO покаже український вечір боксу

Окрім головного бою боксерського шоу, платформа транслюватиме поєдинки андеркарду за участю українських боксерів: Дениса Берінчика, Дмитра Митрофанова, Василя Чеботаря, Ярослава Харциза, Федіра Черкашина, Даніеля Лапіна, Олександра Соломеннікова та інших.

Крім того, прямо із Вроцлава буде організована студія, де обговорюватимуть поєдинок.

Переглянути подію на MEGOGO в Україні можна буде за передплатами "Легка", "Оптимальна", "Максимальна" або "Спорт". Трансляція також буде доступна в окремому поп-ап каналі, який зʼявиться на сервісі в день події.

Важливо! Вечір боксу на стадіоні Tarczyński Arena розпочнеться о 20:00 за київським часом, а головний бій Усика та Дюбуа варто чекати орієнтовно після 23:00. На кону стоятимуть всі чемпіонські пояси Олександра Усика: WBA, WBO, IBO та IBF.