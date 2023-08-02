Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик 26 серпня проведе бій проти британця Даніеля Дюбуа. Битва спортсменів відбудеться у Вроцлаві на стадіоні Tarczyński Arena. Проте всі чекали на бій з іншим представником Великої Британії, а саме володарем титулу WBC Тайсоном Ф’юрі (33-0-1, 24 KO).

Читайте також Бій Усик – Дюбуа: хто покаже та де дивитись чемпіонський поєдинок

Усик закликав Ф'юрі перестати валяти дурня й вийти у ринг

Після невдалих спроб організувати бій за абсолютного чемпіона знову почалися розмови, що взимку вболівальники боксу можуть дочекатися цього суперфайту. Олександр Усик (20-0, 13 КО) поділився думками щодо примхливого Ф'юрі, який ніяк не може погодитися на бій, що точно увійде в історію.

"Можливо б’юся не з тим британцем, але це мій шлях. Це частина мого шляху, якщо цей британець (Дюбуа) стоїть на ньому, то я маю зустрітися з ним. Я думаю, що як людина Ф’юрі чудовий. Я вважаю його чудовим хлопцем, чудовим батьком, чудовим сім’янином, а також як спортсмен він блискучий.

Єдине, що я можу сказати: з його боку надто багато слів замість дій. Весь світ хоче побачити бій між Олександром Усиком та Тайсоном Ф’юрі, і ми маємо його влаштувати. Люди втомились від розмов. Потрібно діяти, а не говорити", – сказав Усик.

Нагадаємо. Тайсон Ф’юрі вирішив розважити публіку поєдинком із зіркою ММА замість справжнього спортивного видовища. Тому 28 жовтня буде боксувати зі Френсісом Нганну, який останній бій проводив ще у січні 2022 року, а на початку 2023-го вирішив залишити UFC.