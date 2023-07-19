Багато прихильників боксу та боксерів впевнені у перемозі українського чемпіона світу, роблячи його фаворитом протистояння. Серед тих, хто вірить в Усика, є американець Джаред Андерсон.

Варте уваги Олександр Усик є явним фаворитом у бою проти Даніеля Дюбуа: у якому раунді українець переможе

Андерсон: Вважаю Дюбуа дуже неповоротким

Американський боксер поділився своєю думкою щодо результату бою Олександр проти Деніела Дюбуа. Андерсон назвав слабке місце британця.

Усик переможе дуже легко, тому що я вважаю Дюбуа дуже неповоротким. Я думаю, що Усик виграє досить легко

– заявив Андерсон.

Головне про бій Усик – Дюбуа

Поєдинок, на кону якого стоятимуть усі пояси українця, відбудеться 26 серпня на стадіоні "Tarczyński Arena" у польському місті Вроцлав. Головним транслятором зустрічі буде TNT Sports.

Боксери нещодавно провели дві дуелі поглядів. Після першої із них Дюбуа заявив, що побачив в очах українця страх. Однак лише він це побачив. Усик заявив, що не наляканий поєдинком проти Деніеля. А от вже на другій дуелі поглядів британець не витримав. Дюбуа першим відвів погляд.

Вже стартував продаж квитків на бій. Найдешевший квиток коштує 49 злотих.

Цікаво! Усик заявив, що після боксерської кар'єри може продовжити працювати у політиці. Олександр заговорив про балотування у президенти.