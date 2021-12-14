Усик, Беленюк та Білодід потрапили у рейтинг топ-100 найвпливовіших українців

Видання "Фокус" опублікувало рейтинг топ-100 найбільш впливових українців. У цьому списку знайшлось місце чотирьох людям зі світу спорту.

Усик найвище серед спортсменів

Президент України Володимир Зеленський очолив цей рейтинг. Відразу за його спиною розташувався власник донецького Шахтаря Рінат Ахметов. Трійку найбільш впливових українців замкнув Андрій Єрмак – голова Офісу Президента.

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Серед спортсменів найвищу сходинку посів Олександр Усик – 51 місце. У вересні 2021 року український боксер переміг Ентоні Джошуа.

На 77-й позиції розташувався борець греко-римського стилю та депутат Жан Беленюк. Спортсмен приніс Україні єдине "золото" Олімпійських ігор-2020 у Токіо.

Знайшлось місце екстренеру збірної України

Не обійшлось у цьому списку без ще однієї призерки Олімпіади у Японії Дарії Білодід, яка якраз замкнула топ-100. Дзюдоїстка здобула "бронзу" у ваговій категорії до 48 кілограмів. Українка не змогла пробитись до фіналу, але у бронзовій сутичці здолала ізраїльтянку Широ Рішоні.

Відзначимо, що на 79-й сходинці розташовується колишній тренер збірної України Андрій Шевченко. Із початку листопада 2021 року очолює Дженоа. Спеціаліст після призначення не здобув ще жодної перемоги на чолі "грифонів" – чотири поразки та одна нічия.