Усі найкращі: стартовий склад збірної України на гру проти Шотландії

Збірна України 1 червня зустрічається з Шотландією у плей-офф відбору чемпіонату світу-2022. Олександр Петраков визначився зі стартовою 11-ю.

Бойовий склад

Нарешті українські прихильники футболу дочекались цього протистояння. Ключова зустріч для збірної України розпочнеться о 21:45 (за київським часом), а поки тренерський штаб на чолі з Олександром Петраковим оголосив стартовий склад команди.

До теми За їх спиною вся країна: анонс матчу України проти Шотландії у битві за ЧС-2022

Стартовий склад збірної України

Україна: Бущан – Караваєв, Забарний, Матвієнко, Миколенко – Степаненко, Маліновський, Зінченко – Ярмоленко, Яремчук, Циганков

Запасні: Різник, Пятов, Соболь, Бондар, Сирота, Сидорчук, Шапаренко, Довбик, Пятов, Мудрик, Піхальонок, Качараба, Зубков.

Підопічні Петракова будуть грати у жовтій формі. Натомість суперник у традиційній формі темно синього кольору, а голкіпер – у помаранчевій.

У заявку збірної на важливу гру у боротьбі за чемпіонат світу-2022 не увійшов голкіпер Андрій Лунін, який лише напередодні приєднався до розташування команди у Глазго. Також поза списком 23-х гравців опинився захисник Динамо Денис Попов, який лише нещодавно відновився від травми, яку отримав у контрольному спарингу проти італійського Емполі (1:3), та нападник німецької Ганзи Данило Сікан,

Історія протистоянь

Шотландія та Україна грали між собою лише двічі. Вперше було це у жовтні 2006 року, тоді "синьо-жовті" здобули домашню перемогу у кваліфікації чемпіонату Європи – 2:0.

А от у другому поєдинку впевнену звитягу вже святкували шотландці – 3:1.

Підготовка "синьо-жовтих"

Майже місяць головна команда країни провела у Словенії, де готувалась до плей-офф відбору на Мундіаль.

Під час підготовки підопічні Петракова провели три контрольні спаринги, у яких збірна так і не відчувала гіркого присмаку поразки. "Синьо-жовті" переграли Боруссію Менхенгладбах (1:2) та італійське Емполі (1:3). Також була розписана мирова з хорватською Рієкою (1:1).

Два інші заплановані поєдинки так і не відбулись. Тренерський штаб замінив їх двосторонньою грою, яка повністю нагадувала справжній матч – синя та жовта команди, 90 хвилин гри та виконання гімну перед зустріччю.

30 травня збірна прибула у Глазго.

Якщо синьо-жовта команда переможе шотландців, то вийде на Уельс. У такому разі 5 червня Україні зіграє проти цього суперника у фінальній боротьбі за путівку у Катар.

Півфінальний матч плей-офф відбору ЧС-2022 Шотландія – Україна судитиме бригада арбітрів із Нідерландів. Головним суддею поєдинку буде Данні Маккелі.