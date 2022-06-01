Бойовий склад

Нарешті українські прихильники футболу дочекались цього протистояння. Ключова зустріч для збірної України розпочнеться о 21:45 (за київським часом), а поки тренерський штаб на чолі з Олександром Петраковим оголосив стартовий склад команди.

До теми За їх спиною вся країна: анонс матчу України проти Шотландії у битві за ЧС-2022

Стартовий склад збірної України

Україна: Бущан – Караваєв, Забарний, Матвієнко, Миколенко – Степаненко, Маліновський, Зінченко – Ярмоленко, Яремчук, Циганков

Запасні: Різник, Пятов, Соболь, Бондар, Сирота, Сидорчук, Шапаренко, Довбик, Пятов, Мудрик, Піхальонок, Качараба, Зубков.

Підопічні Петракова будуть грати у жовтій формі. Натомість суперник у традиційній формі темно синього кольору, а голкіпер – у помаранчевій.

У заявку збірної на важливу гру у боротьбі за чемпіонат світу-2022 не увійшов голкіпер Андрій Лунін, який лише напередодні приєднався до розташування команди у Глазго. Також поза списком 23-х гравців опинився захисник Динамо Денис Попов, який лише нещодавно відновився від травми, яку отримав у контрольному спарингу проти італійського Емполі (1:3), та нападник німецької Ганзи Данило Сікан,

Цікаво! Півфінальний матч плей-офф відбору ЧС-2022 Шотландія – Україна судитиме бригада арбітрів із Нідерландів. Головним суддею поєдинку буде Данні Маккелі.

Історія протистоянь

Шотландія та Україна грали між собою лише двічі. Вперше було це у жовтні 2006 року, тоді "синьо-жовті" здобули домашню перемогу у кваліфікації чемпіонату Європи – 2:0.

А от у другому поєдинку впевнену звитягу вже святкували шотландці – 3:1.

Підготовка "синьо-жовтих"