Боевой состав

Наконец-то украинские поклонники футбола дождались этого противостояния. Ключевая встреча для сборной Украины начнется в 21.45 (по киевскому времени), а пока тренерский штаб во главе с Александром Петраковым объявил стартовый состав команды.

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Стартовый состав сборной Украины

Украина: Бущан – Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко – Степаненко, Малиновский, Зинченко – Ярмоленко, Яремчук, Цыганков

Запасные: Ризник, Пятов, Соболь, Бондарь, Сирота, Сидорчук, Шапаренко, Довбык, Пятов, Мудрик, Пихаленок, Качараба, Зубков.

Подопечные Петракова будут играть в желтой форме. Соперник же в традиционной форме темно синего цвета, а голкипер – в оранжевой.

В заявку сборной на важную игру в борьбе за чемпионат мира-2022 не вошел голкипер Андрей Лунин, только накануне присоединившийся к расположению команды в Глазго. Также вне списка 23-х игроков оказался защитник Динамо Денис Попов, недавно восстановившийся от травмы, которую получил в контрольном спарринге против итальянского Эмполи (1:3), и нападающий немецкой Ганзы Данило Сикан,

Интересно! Полуфинальный матч плей-офф отбора ЧМ-2022 Шотландия – Украина будет судить бригада арбитров из Нидерландов. Главным судьей поединка будет Данни Маккелли.

История противостояний

Шотландия и Украина играли между собой всего дважды. Впервые это было в октябре 2006 года, тогда "сине-желтые" одержали домашнюю победу в квалификации чемпионата Европы - 2:0.

А вот во втором поединке уверенную победу уже праздновали шотландцы – 3:1.

Подготовка "сине-желтых"