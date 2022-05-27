Мирова на футбольному полі

Двостороння гра стала останнім штрихом у підготовці "синьо-жовтих" до плей-офф відбору чемпіонату світу-2022. Футболісти були поділені на дві команди – сині та жовті, а гра тривала за повноцінним часом – 90 хвилин.

До теми Змоделювали гру збірної Шотландії, – Петраков підбив підсумки двосторонньої гри

Цікаво те, що Олександр Петраков дав установку одній з команд – грати у стилі збірної Шотландії, яка буде наступним суперником українців.

Тренерський штаб зробив усе можливе, щоб двостороння гра нагадувала справжній товариський поєдинок. Перед матчем лунав державний гімн, команди заходили у різні роздягальні та ігрову форму.

Команди створили вдосталь моментів, але забили лише два голи та розписали мирову 1:1. Як і має бути два м'ячі забили нападники збірної – Роман Яремчук та Артем Довбик. Якщо форвард португальської Бенфіки відзначився із гри, то найкращий бомбардир УПЛ реалізував 11-метровий удар.

Діями одного колективу керував Олександр Петраков, а його помічником був легенда Динамо Олександр Шовковський. Інша команда грала під керівництвом Андрія Анненкова та тренера-аналітика Авраама Кампомара.

Ця двостороння гра замінила футболістам два поєдинки, якими попередньо збірна повинна була закінчити тренувальні збори.

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