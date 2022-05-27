Мирова на футбольному полі
Двостороння гра стала останнім штрихом у підготовці "синьо-жовтих" до плей-офф відбору чемпіонату світу-2022. Футболісти були поділені на дві команди – сині та жовті, а гра тривала за повноцінним часом – 90 хвилин.
До теми Змоделювали гру збірної Шотландії, – Петраков підбив підсумки двосторонньої гри
Цікаво те, що Олександр Петраков дав установку одній з команд – грати у стилі збірної Шотландії, яка буде наступним суперником українців.
Тренерський штаб зробив усе можливе, щоб двостороння гра нагадувала справжній товариський поєдинок. Перед матчем лунав державний гімн, команди заходили у різні роздягальні та ігрову форму.
Команди створили вдосталь моментів, але забили лише два голи та розписали мирову 1:1. Як і має бути два м'ячі забили нападники збірної – Роман Яремчук та Артем Довбик. Якщо форвард португальської Бенфіки відзначився із гри, то найкращий бомбардир УПЛ реалізував 11-метровий удар.
Діями одного колективу керував Олександр Петраков, а його помічником був легенда Динамо Олександр Шовковський. Інша команда грала під керівництвом Андрія Анненкова та тренера-аналітика Авраама Кампомара.
Ця двостороння гра замінила футболістам два поєдинки, якими попередньо збірна повинна була закінчити тренувальні збори.
Підготовка збірної України: головне
- Підготовка "синьо-жовтих" до плей-офф відбору чемпіонату світу-2022 проти Шотландії триває від початку травня. До табору національної команди поступово доєднувались футболісти лідерів УПЛ Динамо та Шахтаря, а також після закінчення сезону доїжджали легіонери. Одними з останніх прибули гравці, які виступають в англійській Прем'єр-лізі.
- Після фіналу Ліги чемпіонів, який відбудеться 28 травня у Парижі, до збірної прибуде голкіпер Реала Андрій Лунін. У воротаря є особлива додаткова мотивація. Нещодавно у Луніна народився син.
- У процесі підготовки підопічні Петракова провели три контрольні спаринги. У стартовому матчі "синьо-жовті" переграли Боруссію Менхенгладбах (1:2), а свою переможну серію продовжили у поєдинку проти італійського Емполі (1:3). Третя зустріч проти хорватської Рієки закінчилась нічиєю 1:1.
- Після цього у плані збірної було ще два матчі, які, на жаль, не відбулись. Тому Петраков замінив їх двосторонньою грою.
- 1 червня Україна у Глазго зіграє довгоочікуваний поєдинок проти Шотландії. Фанати суперника висловлять солідарність українському народу. Перед матчем шотландські уболівальники в унісон заспівають гімн України.
- У разі перемоги над Шотландією наші хлопці у фінальній битві за путівку у Катар зійдуться з Уельсом (5 червня).
- На початку квітня "синьо-жовті" вже дізнались потенційних суперників на ЧС-2022 – США, Англія та Іран.