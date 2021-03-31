На чемпіонаті Європи з футболу-2020 вперше буде дозволено проводити понад 3 заміни в основний час гри. УЄФА вирішив дозволити 5 замін на матчах Євро-2020.

Правило 5 замін продовжили через пандемію

Виконком УЄФА 31 березня прийняв рішення дозволити 5 замін на Євро-2020. Таким чином, вперше на чемпіонаті Європи буде дозволено понад 3 заміни в основний час гри.

До слова УЄФА зняв обмеження на перебування глядачів на трибунах

Виконком вирішив продовжити правило 5 замін через пандемію COVID-19. В УЄФА вважають, що пандемія впливає на національні та міжнародні футбольні календарі.

Правило 5 замін буде чинним для Євро-2020, фінальної стадії Ліги націй у жовтні 2021 року, а також стикових матчів Ліги націй за право залишитися у Лізі З у березні 2022 року.

Як працює правило 5 замін?

Кожна команда має під час матчу три слоти для замін. Заміни у перерві гри не рахуються. Команда може виконати одну чи навіть 5 замін в рамках одного слоту.