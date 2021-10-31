Ураган завдяки дублю Фаренюка здобув третю перемогу у Лізі чемпіонів із футзалу: відео

У неділю, 31 жовтня, івано-франківський Ураган зіграв проти румунського Юнайтед Галац. Український клуб здобув свою третю перемогу поспіль в основному раунді Ліги чемпіонів з футзалу.

Ураган – Юнайтед Галац 2:0

Голи: Фаренюк, 25, 33

Український клуб зіграв свій третій матч в основному раунді футзальної Ліги чемпіонів. До цього поєдинку Ураган вже вийшов у еліт-раунд єврокубків, здобувши дві перемоги над Аразом (2:1) та Лічені (7:1).

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Михайло Грицина створив першу загрозу біля воріт гостей. Але його удар заблокував суперник. Все той же активний Михайло Грицина зумів пробити поруч зі стійкою, перебуваючи спиною до володінь Юнайтед Галац.

Перший тайм завершився нульовою мировою.

Фаренюк відзначився красивим сольним проходом, проштовхнув м'яч на Грицину, але Михайло не зумів завдати удару. На 25-й хвилині українці таки розмочили нулі на табло. Фаренюк отримав м'яч від Михайла Грицини та пробив повз голкіпера румунської команди – 1:0.

Микола Грицина загрожував воротам суперника – голкіпер Юнайтед парирував постріл. У декількох епізодах Левандівський рятував володіння Урагану. За дев'ять хвилин до завершення матчу Коваль влучив у стійку.

На 33-й хвилині Ураган подвоїв перевагу у рахунку. Левандівський викинув м'яч із власних воріт прямо на голову Фаренюку, який випередив воротар румунів – м'яч залетів у сітку Юнайтед, 2:0.

Ураган здобув свою третю перемогу поспіль у Лізі чемпіонів. Український клуб показав 100-відсотковий показник в основному раунді – три звитяги у трьох матчах.

Ураган – Юнайтед Галац відео матчу