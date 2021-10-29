Ураган – Араз 2:1

Голи: Швед, 10, Фаренюк, 16 – Човдаров, 30

До слова Український клуб феєрично здобув першу перемогу у сезоні Ліги чемпіонів

Матчі групи проходять в Івано-Франківську, тож за підтримки своїх глядачів Ураган ударно розпочав та чудово провів перший тайм. Чемпіон України до перерви забив двічі, відзначилися Швед та Фаренюк.

У другому таймі Ураган розбазарив безліч хороших моментів, а ось Араз відмінно розіграв зайвого і скоротив відставання в рахунку. Кінцівка матчу видалася нервовою, Ураган відбивався і вистояв, здобувши таку важливу перемогу.

Також зазначимо, що у паралельному матчі групи Лічені (Косово) з рахунком 4:2 обіграв румунський Юнайтед Галац.

29 жовтня Ураган зіграє з Лічені. З групи до еліт-раунду турніру вийде одна команда.

Ураган – Араз відео матчу