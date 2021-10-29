Ураган – Лічені 7:1

Голи: Фаренюк, 1, 23, Абакшин, 4, 33, Онуфрак, 20, М.Гріцина, 20, Коваль, 40 – Наглес, 36

Дивіться також Український Ураган стартував з непростої перемоги у Лізі чемпіонів: відео

Особливої боротьби сьогодні не вийшло – вже у першому таймі Ураган забив чотири сухі голи, а після перерви додав ще три, на що Лічені відповів лише голом престижу.

Не сказати, що косовари були зовсім поганими, але клас гравців Урагану був явно вищим, як при грі в обороні, так і в атаці.

7:1 та Ураган після двох турів із 6 очками вже недосяжний для суперників і з першого місця у групі виходить до еліт-раунду турніру.

Наступний матч із румунським Юнайтед Галац, який відбудеться 30 жовтня, вже не має турнірного значення.

Ураган – Лічені відео матчу