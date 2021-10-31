Ураган – Юнайтед Галац 2:0

Голы: Фаренюк, 25, 33

Украинский клуб сыграл свой третий матч в основном раунде футзальной Лиги чемпионов. До этого поединка Ураган уже вышел в элит-раунд еврокубков, одержав две победы над Аразом (2:1) и Личени (7:1).

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Михаил Грицина создал первую угрозу возле ворот гостей. Но его удар заблокировал соперник. Все тот же активный Михаил Грицина сумел пробить рядом со стойкой, находясь спиной к владениям Юнайтед Галац.

Первый тайм завершился нулевой мировой.

Фаренюк отличился красивым сольным проходом, протолкнул мяч на Грицину, но Михаил не сумел нанести удар. На 25-й минуте украинцы размочили нули на табло. Фаренюк получил мяч от Михаила Грицины и пробил мимо голкипера румынской команды – 1:0.

Николай Грицина угрожал воротам соперника – голкипер Юнайтед парировал выстрел. В нескольких эпизодах Левандовский спасал владения Урагана. За девять минут до завершения матча Коваль попал в штангу.

На 33-й минуте Ураган удвоил преимущество в счете. Левандовский выбросил мяч из собственных ворот прямо на голову Фаренюку, который опередил вратарь румын – мяч залетел в сетку Юнайтед, 2:0.

Ураган одержал свою третью победу подряд в Лиге чемпионов. Украинский клуб показал 100-процентный показатель в основном раунде – три победы в трех матчах.

Ураган – Юнайтед Галац видео матча