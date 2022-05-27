Україну та Білорусь будуть розводити у турнірах під егідою УЄФА

Білорусь надала свою територію Росії для нападу на Україну. Через це ворожа країна буде теж страждати.

Зустрічі представників цих країн не буде

Українські та білоруські команди не будуть перетинатись між собою на футбольному полі. УЄФА офіційно ухвалила таке рішення через те, що наші північні сусіди відкрито підтримують агресію Росії у бік України. Мало того, що підтримують, вони ще й надають свою територію, звідки неодноразово стріляють по мирних українських містах.

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Але і це не все. Також білоруським командам доведеться проводити свої матчі під егідою УЄФА на нейтральних полях. А вхід уболівальникам на домашні поєдинку білоруських представників буде забороненим.

Такі рішення затверджені у рамках безпечного проведення поєдинків. Оскільки безпека команд, офіційних осіб та інших учасників зустрічі не може бути гарантована через втручання Білорусі у війну між Україною та Росією. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко є незмінним соратником Володимира Путіна.

Російський спорт вже у прірві