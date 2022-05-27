Санкції продовжуються

Міжнародна федерація хокею посилила санкції проти збірних Росії та Білорусі. Ці ворожі країни не зможуть виступити на чемпіонаті світу з хокею-2023.

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Зазначимо, що сам турнір мав відбутися у Росії у Санкт-Петербурзі. Проте IIHF відразу ж відреагувала на повномасштабне вторгнення та відібрала у РФ це право.

Міжнародна федерація перенесла світову першість до Фінляндії та Латвії. Господарями чемпіонату оголошено Тампере та Рига.

У лютому повідомлялося, що РФ та Білорусь не зможуть брати участі в міжнародних турнірах до вересня.

Через повномасштабну війну на території України, яку розв'язала Росія, IIHF виключила представників ворожих країн (Росію та Білорусь) з цьогорічного чемпіонату світу. Однак це сталося лише після тиску господарки турніру Фінляндії та громадськості. Федерація довго уникала слова "війна" та не квапилася відбирати в Росії право на проведення ЧС в Санкт-Петербурзі.

Також у Росії відібрали право на проведення Молодіжного чемпіонату світу 2023 року, який повинен був розпочатися наприкінці грудня у Новосибірську та Омську.

У березні латвійська хокейна федерація ухвалила рішення про те, щоб у національному чемпіонаті більше не виступали гравці з російськими та білоруськими паспортами.

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