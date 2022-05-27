Зустрічі представників цих країн не буде
Українські та білоруські команди не будуть перетинатись між собою на футбольному полі. УЄФА офіційно ухвалила таке рішення через те, що наші північні сусіди відкрито підтримують агресію Росії у бік України. Мало того, що підтримують, вони ще й надають свою територію, звідки неодноразово стріляють по мирних українських містах.
Читайте також Збірні Росії та Білорусі не візьмуть участь у чемпіонаті світу з хокею 2023 року
Але і це не все. Також білоруським командам доведеться проводити свої матчі під егідою УЄФА на нейтральних полях. А вхід уболівальникам на домашні поєдинку білоруських представників буде забороненим.
Такі рішення затверджені у рамках безпечного проведення поєдинків. Оскільки безпека команд, офіційних осіб та інших учасників зустрічі не може бути гарантована через втручання Білорусі у війну між Україною та Росією. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко є незмінним соратником Володимира Путіна.
Російський спорт вже у прірві
- Нагадаємо, що Росія взагалі відсторонена від турнірів, які проводяться у рамках УЄФА. Щонайменше наступний сезон теж мине без представників країни-окупанта. Це стало відомо на початку травня.
- Таке рішення УЄФА вдарило не лише на футбольні команди, а й футзальні. Наступний єврокубковий сезон мине без російських клубів, а участь збірної у Лізі націй теж закінчена.
- Заявки Росії на проведення чемпіонату Європи на 2028 та 2032 роки було визнано неприйнятними. УЄФА відправила у "нокаут" не лише чоловічий футбол Росії, а й жіночий.
- Фінал Ліги чемпіонів з футболу, який відбудеться вже 28 травня, теж перенесений із Росії у Францію. Реал та Ліверпуль вийдуть на футбольне поле на арені "Парк де Пренс", що у Парижі. Санкт-Петербург поплив за "русскім кораблем".
- Також у ворожої країни можуть відібратись право на проведення Суперкубка УЄФА, який у 2023 році повинна прийняти Казань. Боротьбу за трофей ведуть переможці двох найпрестижніших єврокубкових турнірів – Ліги чемпіонів та Ліги Європи.