Росія вже ближче до дна
Російський спорт продовжує падати у помийну яму, з якої він ще довго не зможе вибратись. Цього разу у ворожої країни заберуть футбольний єврокубковий матч.
Читайте також Австралії передали право на проведення ЧС-2022 з плавання: турнір мав відбутися в Росії
Російська Казань була назначена містом-господарем, яке прийме Суперкубок УЄФА у 2023 році. Але після 24 лютого, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, це проведення набуло біля себе великого знака питання.
Наразі УЄФА не дала офіційного підтвердження про позбавлення Росії престижного єврокубкового поєдинку. В Асоціації шукають нове місто, яке зможе гідно прийняти гру за Суперкубок.
Цікаво, що Росія вперше повинна була приймати зустріч такого рівня.
Нагадаємо, що у матч за Суперкубок УЄФА змагаються переможці двох турнірів – Ліги чемпіонів та Ліги Європи.
Російський спорт вже нижче плінтуса
- Міжнародний спорт серйозно відреагував на агресію Росії, тому з кожним наступним днем все більше Асоціацій відсторонюють росіян від своїх турнірів. З таким темпом вони скоро будуть змагатись виключно між собою.
- На початку травня УЄФА визначилась із майбутньою долею російських команд у єврокубках та інших міжнародних змаганнях під егідою Асоціації. Бан для команд із ворожої країни продовжується.
- Таке рішення УЄФА вдарило не лише на футбольні команди, а й футзальні. Наступний єврокубковий сезон мине без російських клубів, а участь збірної у Лізі націй теж закінчена.
- Відомі бренди достроково припиняють співпрацю з російськими командами, як от Nike. Американська компанія розірвала контракт із московським Спартаком через рішення УЄФА.
- Дісталось не лише на футбольному фронті. У Росії відібрали право на проведення чемпіонату світу з плавання. Престижний старт перенесли в Австралію.