Росія вже ближче до дна

Російський спорт продовжує падати у помийну яму, з якої він ще довго не зможе вибратись. Цього разу у ворожої країни заберуть футбольний єврокубковий матч.

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Російська Казань була назначена містом-господарем, яке прийме Суперкубок УЄФА у 2023 році. Але після 24 лютого, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, це проведення набуло біля себе великого знака питання.

Важливо. Матч за Суперкубок УЄФА повинен був відбутись у серпні 2023 року на стадіоні "АК Барс Арені".

Наразі УЄФА не дала офіційного підтвердження про позбавлення Росії престижного єврокубкового поєдинку. В Асоціації шукають нове місто, яке зможе гідно прийняти гру за Суперкубок.

Цікаво, що Росія вперше повинна була приймати зустріч такого рівня.

Нагадаємо, що у матч за Суперкубок УЄФА змагаються переможці двох турнірів – Ліги чемпіонів та Ліги Європи.

Російський спорт вже нижче плінтуса