Справедливе рішення УЄФА
Асоціація визначилась із майбутньою долею російських команд у єврокубках та інших міжнародних змаганнях під егідою УЄФА. Дискваліфікація росіян продовжується.
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Жодна команда країни-ворога не змогла оминути бан. Жіноча футбольна збірна не буде брати участь на чемпіонаті Європи-2022. Замість неї на євро поїде Португалія, яка у плей-офф кваліфікації якраз поступилась Росії.
Наступний сезон у єврокубках мине без російських клубів. Фанати Зеніта та московського Динамо схопились за голову від такого справедливого рішення УЄФА.
Футзал Росії пішов у слід за "русскім воєнним кораблем"
Постраждав також і футзал. Жіноча збірна, яка пробилась у "Фінал чотирьох", у ньому таки не зіграє. Її місце займе Угорщина, яка дасть гідний бій Україні, Іспанії та Португалії.
Російські клуби пролетіли повз футзальну Лігу чемпіонів у новому сезоні.
Інші усунення Росії від змагань
- Заявки Росії на проведення Євро на 2028 та 2032 роки визнано неприйнятними.
- Збірна Росії не гратиме в групі 2 другого дивізіону Ліги націй та автоматично займе останню четверту сходинку.
- Результати збірної Росії U-21 у групі відбору до молодіжного Євро анульовані, склад групи зменшено до 5 учасників.