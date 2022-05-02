Справедливе рішення УЄФА

Асоціація визначилась із майбутньою долею російських команд у єврокубках та інших міжнародних змаганнях під егідою УЄФА. Дискваліфікація росіян продовжується.

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Жодна команда країни-ворога не змогла оминути бан. Жіноча футбольна збірна не буде брати участь на чемпіонаті Європи-2022. Замість неї на євро поїде Португалія, яка у плей-офф кваліфікації якраз поступилась Росії.

Наступний сезон у єврокубках мине без російських клубів. Фанати Зеніта та московського Динамо схопились за голову від такого справедливого рішення УЄФА.

Футзал Росії пішов у слід за "русскім воєнним кораблем"

Постраждав також і футзал. Жіноча збірна, яка пробилась у "Фінал чотирьох", у ньому таки не зіграє. Її місце займе Угорщина, яка дасть гідний бій Україні, Іспанії та Португалії.

Російські клуби пролетіли повз футзальну Лігу чемпіонів у новому сезоні.

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