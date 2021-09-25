Українці зможуть відвідати матч Фінляндія – Україна: де та як купити квиток на гру

25 вересня 2021 , 14:36
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Джерело:

УАФ

Збірна України з футболу 9 жовтня проведе важливий матч відбору на ЧС-2022 проти Фінляндії. Поєдинок команд у Гельсінкі зможуть відвідати українські вболівальники.

Придбати квиток на матч Фінляндія – Україна можна тільки на сайті квиткового партнера Футбольної асоціації Фінляндії.

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Вартість квитка на гру Фінляндія – Україна складає 39,50 євро.

Як потрапити у Фінляндію

Станом на 25 вересня 2021 року в'їзд до Фінляндії дозволений громадянам України, які повністю пройшли курс вакцинації проти COVID-19 та за умови, що з дати отримання другої дози вакцини пройшло 14 днів.

Фінською стороною визнаються наступні вакцини:

  • Comirnaty (Pfizer-BionTech)
  • Spikevax (попередньо Moderna)
  • Vaxzevria (попередньо AstraZeneca)
  • Janssen (Johnson&Johnson)
  • BIBP/Sinopharm
  • COVISHIELD
  • CoronaVac

Щоб потрапити у Фінляндію, українця потрібно надати сертифікат вакцинації.

  • Україна та Фінляндія у березні 2021 року зустрічалися у Києві. Поєдинок на НСК "Олімпійський" несподівано завершився нічиєю 1:1.
  • Збірній України важливо перемогти Фінляндію, щоб зберегти шанси потрапити на чемпіонат світу.
  • Наразі в українців та фінів по 5 очок, проте суперник України зіграв на один матч менше.
Автор: Михайло Гема