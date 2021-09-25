Купить билет на матч Финляндия – Украина можно только на сайте билетного партнера Футбольной ассоциации Финляндии.

Стоящее В Украине остановили продажу билетов на футбольный матч против сборной Боснии и Герцеговины

Стоимость билета на игру Финляндия – Украина составляет 39,50 евро.

Как попасть в Финляндию

По состоянию на 25 сентября 2021 года въезд в Финляндию разрешен гражданам Украины, которые полностью прошли курс вакцинации против COVID-19 и при условии, что с даты получения второй дозы вакцины прошло 14 дней.

Финской стороной признаются следующие вакцины:

Comirnaty (Pfizer-BionTech)

Spikevax (ранее Moderna)

Vaxzevria (ранее AstraZeneca)

Janssen (Johnson&Johnson)

BIBP/Sinopharm

COVISHIELD

CoronaVac

Чтобы попасть в Финляндию, украинцу нужно предоставить сертификат вакцинации.