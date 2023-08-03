У першому матчі 2-го раунду Ліги конференцій Роман Безус став автором хет-трику у ворота азербайджанської Габали. У домашньому поєдинку українець вирішив не зупинятися на досягненому, пише 24 Канал.

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Безуса не зупинити

Вже на 5-й хвилині матчу Безус відправив м'яч у сітку воріт азербайджанців. Роман вдало скористався фланговим навісом партнера по команді. На перший удар українця голкіпер суперників зреагував, але другим дотиком бомбардир виправив помилку.

Відео першого голу Безуса

На 30-й хвилині зустрічі Омонія отримала право на одинадцятиметровий. До позначки підійшов Безус та холоднокровно реалізував вирок судді.

Відео другого голу Безуса

Таким чином, український атакувальний хавбек забив 5 голів у 2 матчах. До речі, Роман вже перевершив свій бомбардирський показник минулого сезону. Тоді Безус забив 4 голи у 36 поєдинках.