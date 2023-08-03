Діла – Ворскла 3:1 (за двома матчами 4:3)

Голи: Парулава, 45,Ковталюк, 71, Гейл, 86 – Степанюк, 74

Перша зустріч між цими командами закінчилась на користь Ворскли 2:1. Тому команда Віктора Скрипника підійшла до другого матчу із певною перевагою, пише 24 Канал.

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Вже із перших хвилин стало зрозуміло, хто більше часу проводитиме в атаці. Діл притиснула Ворсклу до своїх воріт, а виходи Ісенка далеко зі своїх володінь змушували хапатись за голову прихильників полтавського колективу.

На 22-й хвилині господарі мали вбивчий момент, би відкрити рахунок у матчі. Ковталюк та Гейл не змогли забити вже у порожні ворота, адже голкіпера своєю грою залишили вже за межами моменту.

Через 10 хвилин вже молодий Ісенко вдало зіграв на виході та не дав Ковталюку перевести м'яч у його ворота.

На жаль, вже у першому таймі Скрипник був змушений робити першу заміну. Феліпе не зміг продовжити гру через пошкодження. Замість нього на полі з'явився Бацула.

Гол у роздягальню від грузинів

Емоції переповнювали не лише на полі, а й за його межами. Григорій Ярмаш побачив перед собою червону картку за емоції в технічній зоні.

Активність Діли таки була винагороджена. Грузинам вдалось забити гол у роздягальню. На останній хвилині першого тайму Ісенко знову дуже далеко вийшов із воріт. М'яч після дальнього удару Сантоса струснув поперечину воріт Ворскли, тут голкіпер вже був безсилим. Футболісти полтавського клубу намагались головою вибити м'яч далі від воріт, але на добиванні був Парулава, який відкрив рахунок у зустрічі – 1:0 на користь Діли.

Саме з таким рахунком закінчилась перша частина зустрічі.

Другий тайм активніше розпочали гості з Полтави. Кане впритул пробив повз ворота суперника. Чудовий момент не реалізував легіонер ворсклян.

Після чого м'яч знову під свій контроль взяли господарі поля.

Гольова перестрілка

У другому таймі обидві команди мали декілька шансів. Один із таких був реалізований на 71-й хвилині, коли Ковталюк майстерно обіграв Ісенка та подвоїв перевагу Діли 2:0.

Вже через три хвилини ворскляни скоротили відставання до мінімуму. Ворскла забила робочий гол у боротьбі. Степанюк відтер опікуна, обіграв голкіпера та відправив м'яч вже у порожні ворота. Рахунок став 2:1 на користь Діли.

На жаль, в останні десять хвилин господарі збільшили свою перевагу. Надтехнічний Гейл відтер Пердуту та легко переграв Ісенка, який у цьому матчі діяв дуже невпевнено на виходах – 3:1.

Ворскла програла Ділі 3:1 та прощається із Лігою конференцій.