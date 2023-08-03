Завершились матчі другого кваліфікаційного раунду до Ліги чемпіонів. Українці, які ще беруть участь у змаганнях, дізнались нових суперників, пише 24 Канал.

Варте уваги Карпати знову програли у футбол і феєрія аматорського Миколаєва: результати матчів Кубка України

Є за ким слідкувати

Єдиний колектив, який брав участь у кваліфікації до Ліги чемпіонів під синьо-жовтим стягом, Дніпро-1, на жаль, покинув турнір. "Спортклубівці" у двоматчевому протистояні поступилися грецькому Панатінаїкосу (5:3) і тепер спробують свої сили у відборі до Ліги Європи, де зустрінуться із чеською Славією. У Лізі чемпіонів Україну представлятиме донецький Шахтар, який відразу потрапив у груповий етап змагань та під час жеребкування буде знаходитись у третьому кошику. Проте є ще і декілька футболістів із українським паспортом, які візьмуть участь у третьому кваліфікаційному раунді до Ліги чемпіонів.

Руслан Маліновський (Марсель, Франція)

Один із провідних футболістів збірної України знову повернувся до виступів у Лізі чемпіонів (раніше грав із Аталантою). Марсель, кольори якого захищає Руслан, очікував на переможця пари Дніпро-1 – Панатінаїкос. Так склалося, що саме "олімпійцям" на чолі з Маліновським, які є фаворитами зустрічі, доведеться помститись кривдникам українського колективу. До того ж, якщо грецький колектив уже має за спиною одну відбіркову стадію, то для французького клубу даний етап стане першим кваліфікаційним раундом у цьогорічній кампанії.

Владислав Кочергін (Ракув, Польща)

Ще один гравець збірної Україи, який ще не встиг награтись у головній команди країни, активно допомагає польському колективу вибратись у найпрестижніший клубний турнір. У третьому відбірковому раунді ченстоховський клуб зустрінеться із кіпріотським Арісом, який так само як і Ракув став чемпіоном своєї країни у минулому раунді.

Варто відзначити, що польський колектив розпочинав свій шлях від першого кваліфікаційного етапу в ЛЧ, а кіпріотський – із другого. Таким чином Ракув встиг впоратись із естонською Флорою (4:0 за підсумками двох матчів, Кочергін забив один із голів), а також азербайджанським Карабахом (4:3). Аріс ж у свою чергу взяв гору над білоруським БАТЕ, заколотивши супернику за два матчі 11 голів, натомість пропустивши 5.

Богдан Михайліченко (Динамо Загреб, Хорватія)

Лівий захисник уже встиг стати основним футболістом у своєму новому колективі. Михайліченко добре провів усі свої три стартові зустрічі у загребському клубі, тому точно став підсиленням для Динамо. Богдан також має досвід виступів у Лізі чемпіонів (у складі Шахтаря), тому вкотре стане в нагоді своїй команді. У третьому кваліфікаційному раунді до найпрестижнішого клубного турніру Динамо Загреб зустрінеться із грецьким АЕКом. Варто відзначити, що хорватський колектив уже встиг подолати одну відбіркову стадію, взявши гору над казахстанською Астаною (6:0 за підсумками двох матчів). АЕК ж у свою чергу тільки розпочинає свій шлях.

Пари третього кваліфікаційного раунду ЛЧ

Ракув (Польща) – Аріс (Кіпр)

Слован Братислава (Словаччина) – Маккабі Хайфа (Ізраїль)

АЕК (Греція) – Динамо Загреб (Хорватія)

Олімпія Любляна (Словенія) – Галатасарай (Туреччина)

Копенгаген (Данія) – Спарта Прага (Чехія)

Клаксвік (Фарерські острови) – Молде (Норвегія)

Брага (Португалія) – Бачка-Топола (Сербія)

Рейнджерс (Шотландія) – Серветт (Швейцарія)

Панатінаїкос (Греція) – Марсель (Франція)

ПСВ (Нідерланди) – Штурм Грац (Австрія)

Нагадаємо, що перші зустрічі цієї стадії відбудуться 8/9-го серпня, а матчі-відповіді – 15-го серпня. Жеребкування раунду плей-офф заплановано на 7-е серпня