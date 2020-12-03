Яремчук забив гол у першому матчі після одужання від COVID-19: відео
Український футболіст Генту Роман Яремчук відзначився голом у матчі Ліги Європи проти Слована (1:2).
На 60-й хвилині при рахунку 0:2 українець красивим голом скоротив відставання своєї команди. Про це пише 24 канал.
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Яремчук вилікувався від COVID-19
У листопаді форвард Гента та національної збірної України Роман Яремчук захворів на коронавірус.
Матч проти Слована став першим для Романа після хвороби. Також це дебютний гол Яремчука в сезоні в груповому етапі Ліги Європи.
До слова, на початку серпня Яремчук вже здавав позитивний тест на COVID-19, але повторний тест був негативним.
Відео голу Яремчука
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