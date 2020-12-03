Український футболіст Генту Роман Яремчук відзначився голом у матчі Ліги Європи проти Слована (1:2).

На 60-й хвилині при рахунку 0:2 українець красивим голом скоротив відставання своєї команди. Про це пише 24 канал.

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Цікаво. Матч Гент – Слован розсудила українська арбітерка Катерина Монзуль. Це перший єврокубковий матч для неї.

Яремчук вилікувався від COVID-19

У листопаді форвард Гента та національної збірної України Роман Яремчук захворів на коронавірус.

Матч проти Слована став першим для Романа після хвороби. Також це дебютний гол Яремчука в сезоні в груповому етапі Ліги Європи.

До слова, на початку серпня Яремчук вже здавав позитивний тест на COVID-19, але повторний тест був негативним.

Відео голу Яремчука