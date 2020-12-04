Бельгійський Гент сенсаційно зазнав домашньої поразки від чеського Слована у рамках 5-го туру групового раунду Ліги Європи. Боси клубу вирішили звільнити з поста головного наставника Віма Де Декера.

Поразка від клубу з Чехії стала останньою краплею у чаші терпіння керівництва команди. Після матчу головний наставник Гента Вім Де Декер був звільнений зі своєї посади. Про це повідомляє офіційний сайт бельгійців.

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Чергове звільнення

Фіаско від Слована стало для Гента п'ятим поспіль. У чемпіонаті Бельгії команда також показує неоднозначні результати. Зараз вони за 14 турів у чемпіонаті Бельгії посідають лише 12 місце, набравши лише 16 очок.

Це вже третє звільнення з посади головного тренера у Генті за останні пів року. Раніше команду покинули Ласло Болоні та Йєс Торуп.

Додамо, що Де Декер очолив команду у середині вересня. Але не зумів вивести гру своїх підопічних на новий рівень. Наразі не повідомляється, хто очолить команду найближчим часом.