Терпіння закінчилось: Гент після фіаско у Лізі Європи звільнив тренера Де Декера
Бельгійський Гент сенсаційно зазнав домашньої поразки від чеського Слована у рамках 5-го туру групового раунду Ліги Європи. Боси клубу вирішили звільнити з поста головного наставника Віма Де Декера.
Поразка від клубу з Чехії стала останньою краплею у чаші терпіння керівництва команди. Після матчу головний наставник Гента Вім Де Декер був звільнений зі своєї посади. Про це повідомляє офіційний сайт бельгійців.
Варто дізнатись Гент – Слован: українці стали найкращими у матчі Ліги Європи
Чергове звільнення
Фіаско від Слована стало для Гента п'ятим поспіль. У чемпіонаті Бельгії команда також показує неоднозначні результати. Зараз вони за 14 турів у чемпіонаті Бельгії посідають лише 12 місце, набравши лише 16 очок.
Це вже третє звільнення з посади головного тренера у Генті за останні пів року. Раніше команду покинули Ласло Болоні та Йєс Торуп.
Додамо, що Де Декер очолив команду у середині вересня. Але не зумів вивести гру своїх підопічних на новий рівень. Наразі не повідомляється, хто очолить команду найближчим часом.
- У складі бельгійців виступають українці, а це Ігор Пластун, Роман Безус та Роман Яремчук.
- В останньому матчі Ліги Європи український нападник відзначився єдиним голом команди у ворота Слована.
Поділитися новиною