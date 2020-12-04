У четвер, 3 грудня, Гент на власному полі приймав Слован у рамках 5-го туру групового раунду Ліги Європи. Український захисник гостей Тарас Качараба відзначився голом у поєдинку, який став переможним.

Для Тараса Качараби цей результативний удр став дебютним у єврокубках. На 55-й хвилині за рахунку 1:1 Слован заробив перспективний штрафний удар, який гості чудово використали, пише 24 канал.

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Дебютний гол

Воротар Гента був першим на м'ячі, але не зумів далеко вибити від власних володінь. Декілька рикошетів після яких м'яч потрапив у воротарський майданчик, де найспритнішим виявився український захисник гостей. Качараба падаючи у боротьбі прошив сітку воріт – 0:2.

Вже через 5 хвилин знову забив український легіонер, але цього разу бельгійського клубу. Роман Яремчук розіграв красиву комбінацію та завершив її потужним ударом з-за меж штрафного майданчика – 1:2.

Більше команди не відзначались у зустрічі. Нападник збірної України поставив крапку у матчі – 1:2.

У 2018 році Качараба перейшов у Слован на правах оренди з Говерли.Влітку наступного року став повноцінним гравцем клубу.

Контракт українця зі Слованом розрахований до літа 2022 року. У перший у команді захисник зіграв 35 поєдинків, у яких двічі відзначався у воротах суперників.

Гол Качараби у ворота Гента дивіться відео