Не хоче зашкодити Григорчуку: український тренер прокоментував свою втечу за кордон

У середині березня розгорівся великий скандал навколо тренера Чорноморця з фізпідготовки Ігоря Касьяненка. Він не повернувся в Україну з командою з тренувального збору, який відбувався в Туреччині.

У зазначений час 36-річний уродженець Луганська не приїхав до аеропорту, звідки делегація вилітала в Кишинів, а звідти вже добиралася в Одесу. Після цього інциденту клуб ініціював процес анулювання його тренерської ліцензії та звинуватив у зраді.

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Вийшов на зв'язок, але не дав конкретики

Пізніше ж з'явилися докази, що Ігор Касьяненко перебуває в Маямі, де навіть працевлаштувався у клубі Дейд Каунті та проводить тренування для команди U-23.

Екстренер Чорноморця відгукнувся на запит журналістів про коментар щодо припинення співпраці з одеським клубом, але, відповідаючи на запитання, не був налаштований на відверту розмову.

Він заявив, що здивований підвищеною увагою до своєї персони та висловив нерозуміння, чим його ситуація відрізняється від трансферів футболістів.

"Не можу нічого коментувати – ані про Дейд Каунті, ані про те, де я перебуваю, адже з великою повагою ставлюся до Романа Йосиповича Григорчука. Тож будь-які мої коментарі можуть вплинути на цю дуже хорошу людину. Повторюсь: не буду нічого коментувати – просто не хочу. Я маю на це право. Не хочу далі втягуватись в цю історію і не знаю, кому вона важлива.

Не розумію, чим я відрізняюсь від інших футболістів, які виїхали за кордон і не повернулись до України. І чому не було до мене такої уваги, коли в мою квартиру прилетів "шахед", і ніхто про це не написав? Тож вибачайте, що не відповів на ваші питання. Ось такий мій коментар,

– заявив Касьяненко.

Нагадаємо, що раніше подібні втечі влаштували SMM-фахівець Роман Лопатін та фотограф Роман Медведєв з Кривбаса, а також гравець юнацької команди донецького Шахтаря Олександр Роспутько, який також не приїхав до аеропорту, а згодом утік в Росію.

. Ігор Касьяненко працював у Чорноморці з січня 2022 року. До цього він також відповідав за фізичну підготовку гравців у Зорі, Поліссі, Астані та солігорському Шахтарі.