Він може перебувати у Маямі. Про це пише "Трибуна" та наводить декілька очевидних фактів, які це підкріплюють.

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Факти, які свідчать про перебування фахівця Маямі

Місцевий футбольний клуб Дейд Каунті нещодавно оголосив про нову тренувальну програму для футболістів до 23 років з "тренером світового рівня" Ігорем Касьяненком.

На фото та відео – саме той Ігор Касьяненко, що з Чорноморця.

Скриншот



Відео з представленням українця

В інстаграмі Касьяненка останній пост – відеонарізка тренувань зі стадіону "Натаніел Трез Павел", на якому Дейд Каунті й анонсував заняття з українцем.

Останнє відео в соцмережах тренера

На відео можна помітити, серед інших характерних елементів, ідентичні табло та напис Powell на одному з кінців поля.

Реакція Чорноморця