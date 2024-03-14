Він може перебувати у Маямі. Про це пише "Трибуна" та наводить декілька очевидних фактів, які це підкріплюють.
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Факти, які свідчать про перебування фахівця Маямі
Місцевий футбольний клуб Дейд Каунті нещодавно оголосив про нову тренувальну програму для футболістів до 23 років з "тренером світового рівня" Ігорем Касьяненком.
На фото та відео – саме той Ігор Касьяненко, що з Чорноморця.
Скриншот
Відео з представленням українця
В інстаграмі Касьяненка останній пост – відеонарізка тренувань зі стадіону "Натаніел Трез Павел", на якому Дейд Каунті й анонсував заняття з українцем.
Останнє відео в соцмережах тренера
На відео можна помітити, серед інших характерних елементів, ідентичні табло та напис Powell на одному з кінців поля.
Реакція Чорноморця
- За заявою Чорноморця, Касьяненко брав участь у всіх тренувальних зборах і приймав участь у підготовці до другого етапу сезону. Проте він не зʼявився в аеропорту Антальї, коли команда вилітала в аеропорт Кишинева для подальшого перельоту до України.
- Одесити повідомили, що Касьяненко мав квиток, але не зміг потрапити на літак до відльоту. Чорноморець осудив цей вчинок фахівця та повідомив про інцидент Міністерство молоді і спорту України, а також розпочав процес анулювання тренерської ліцензії Касьяненка.