Тренер з фізпідготовки Ігор Касьяненко не з'явився в аеропорту, з якого команда мала відправитися в Кишинів, а звідти вже в Україну. Він працював у тренерського штабу Романа Григорчука з початку 2022 року.

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Ще одна втеча в українському футболі

З цього приводу одеський клуб опублікував офіційну заяву. Пресслужба Чорноморця підтвердила, що це правда та заявила, що квиток на нього був придбаний, але в літаку на момент відправлення тренера не виявилося.

"Міністерство молоді та спорту України про цей випадок проінформовано. До відома відповідальній структурі доведені всі подробиці. Керівництво ФК Чорноморець засуджує такий вчинок свого вже колишнього представника. Але вплинути на таке рішення можливості немає, хоча спроба адекватного діалогу з боку клубу була – у відповідь зіткнулися з непорядністю людини.

Проте клуб може вплинути на подальшу кар‘єру втікача. Керівництво ФК Чорноморець ініціювало процес анулювання Касьяненку тренерської ліцензії. Той, хто обманув клуб, свого безпосереднього керівника, головного тренера команди не має права залишатися у футболі. Ті, хто взяв Касьяненка на роботу, мають знати про його хист до зради,

– йдеться у повідомленні.

За неофіційною інформацією, Ігор Касьяненко наразі перебуває в Маямі з родиною, де й планує жити найближчим часом.

Нагадаємо, що це вже не перша втеча представників українських клубів за кордон. Раніше таким ганебним вчинком відзначилися SMM-фахівець Роман Лопатін та фотограф Роман Медведєв з Кривбаса, а також гравець юнацької команди Шахтаря Олександр Роспутько, який взагалі втік в Росію.

Довідка. Наразі одеський Чорноморець посідає десяте місце в турнірній таблиці УПЛ. Свій наступний поєдинок "моряки" зіграють 17 березня на домашньому полі проти Вереса. Стартовий свисток пролунає о 15:30.