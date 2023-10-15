Не встиг вщухнути скандал з втечею гравця юнацького складу Шахтаря Олександра Роспутька, як з'явилася інформація про нових порушників. Історію про чергових ухилянтів розповів в ефірі КДК журналіст Сергій Болотніков.

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Втекли з України під час війни

За інформацією Болотнікова, втікачами були два працівники Кривбасу: SMM-фахівець Роман Лопатін та фотограф Роман Медведєв. У складі делегації жіночої команди криворіжців вони виїхали до Європи. Там Кривбас готувався до матчів жіночої Ліги чемпіонів.

Вищеназвані працівники самовільно залишили розташування команди та вирішили не повертатися в Україну. Клуб не сприяв цій втечі. Ба більше, тепер клубу доведеться обходитися без фотографа та SMM-ника, якщо команда виїде за кордон.

Про факт втечі Кривбас повідомив в поліцію, Міністерство молоді та спорту України та Державну прикордонну службу України.

Нагадаємо, що жіноча команда Кривбас невдало виступила у кваліфікації Ліги чемпіонів. 6 вересня у Швеції криворізький колектив поступився Парижу (0:4), а 9 вересня Лінчепінгу (0:3).