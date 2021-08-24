Український нокаутер Богачук проведе черговий бій у США

Талановитий український боксер першої середньої ваги Сергій Богачук проведе 21 бій на професійному ринзі. Українець зустрінеться з американцем Рафаелем Ігбокве.

Дата бою Богачука

Сергій Богачук та Рафаель Ігбокве проведуть бій 16 вересня. Боксери зустрінуться у Монтебелло, що у США.

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