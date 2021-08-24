Дата бою Богачука
Сергій Богачук та Рафаель Ігбокве проведуть бій 16 вересня. Боксери зустрінуться у Монтебелло, що у США.
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- 26-річний Богачук попередній бій провів у середині липня проти 33-річного американця Брендона Бауе. Українець потужно нокаутував суперника у першому раунді.
- Для Богачука це був перший бій після того, як у березні він зазнав прикрої поразки від Брендона Адамса.
- Ігбокве у січні переміг Хуана Карлоса Родрігеса. У його активі 16 перемог (7 нокаутом) та ще 2 поразки в пасиві.