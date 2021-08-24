Джошуа: Я ставлю себе в уразливе становище

Ентоні назвав Усика хитрим боксером через ідеальну роботу ніг. Разом з тим, на думку Джошуа, запорукою успіху є концентрація.

Дивіться також Усик показав свою вагу за місяць до чемпіонського бою з Джошуа: фото

"Робота ніг Усика робить його хитрим противником. Рух також означає, що ви теж ніколи не дозволите потрапити по собі. Концентрація – це коли ви плануєте завдати удар, фіксуєте, а потім робите рух. Ви повинні переконатися, що ваш мозок працює. Це може бути психологічно виснажливо, тому я загострюю розум, щоб я міг сконцентруватися на всі 12 раундів", – сказав Джошуа.

Британець зазначив, що не планує навмисно набрати вагу перед поєдинком з Усиком.

Перед поєдинком з Усиком я дивлюся на свою вагу, але я не намагаюся її набрати. Я підлаштовую свої тренування. Я отримую великий досвід, довгий час борюся з хорошими бійцями,

– зазначив боксер.

Джошуа назвав Усика 12-раундовим бійцем. Тому британець вважає нерозумним вийти на ринг з великими м'язами.

"Тренуюся в цьому таборі так, ніби мені належить 15-раундовий бій. Я підійду до поєдинку в хороших кондиціях. Це – ключ до перемоги. Моє тіло адаптується і набуває свою природну форму", – розповів Ентоні.

На завершення чемпіон світу заявив, що має хороших спаринг-партнерів та намагається адаптуватися до бою з шульгою.

"У нас є декілька дійсно хороших спаринг-партнерів. Поки ви тренуєтеся цілеспрямовано, ви і будете вчитися. Я ставлю себе в уразливе становище, але відчуваю себе комфортно. Це процес, який я проходжу, адаптуючись до бою з шульгою", – резюмував Ентоні.

Що відомо про бій Усик – Джошуа