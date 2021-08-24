Джошуа: Я ставлю себе в уразливе становище
Ентоні назвав Усика хитрим боксером через ідеальну роботу ніг. Разом з тим, на думку Джошуа, запорукою успіху є концентрація.
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"Робота ніг Усика робить його хитрим противником. Рух також означає, що ви теж ніколи не дозволите потрапити по собі. Концентрація – це коли ви плануєте завдати удар, фіксуєте, а потім робите рух. Ви повинні переконатися, що ваш мозок працює. Це може бути психологічно виснажливо, тому я загострюю розум, щоб я міг сконцентруватися на всі 12 раундів", – сказав Джошуа.
Британець зазначив, що не планує навмисно набрати вагу перед поєдинком з Усиком.
Перед поєдинком з Усиком я дивлюся на свою вагу, але я не намагаюся її набрати. Я підлаштовую свої тренування. Я отримую великий досвід, довгий час борюся з хорошими бійцями,
– зазначив боксер.
Джошуа назвав Усика 12-раундовим бійцем. Тому британець вважає нерозумним вийти на ринг з великими м'язами.
"Тренуюся в цьому таборі так, ніби мені належить 15-раундовий бій. Я підійду до поєдинку в хороших кондиціях. Це – ключ до перемоги. Моє тіло адаптується і набуває свою природну форму", – розповів Ентоні.
На завершення чемпіон світу заявив, що має хороших спаринг-партнерів та намагається адаптуватися до бою з шульгою.
"У нас є декілька дійсно хороших спаринг-партнерів. Поки ви тренуєтеся цілеспрямовано, ви і будете вчитися. Я ставлю себе в уразливе становище, але відчуваю себе комфортно. Це процес, який я проходжу, адаптуючись до бою з шульгою", – резюмував Ентоні.
Що відомо про бій Усик – Джошуа
- Олімпійські чемпіони 2012 року Усик та Джошуа офіційно зустрінуться 25 вересня. Бій відбудеться у Лондоні на стадіоні футбольного клубу Тоттенхем.
- Для Джошуа це буде другий захист титулів WBA, WBO, IBF після того, як він повернув їх у реванші з Енді Руїсом-молодшим.
- У випадку поразки Усика реванш не передбачений контрактом. Якщо ж Джошуа програє бій, то боксери проведуть другий поєдинок.
- Квитки на бій вже продані.