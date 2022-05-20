Український гімнаст Ковтун знявся з турніру через допущеного до змагань росіянина
Джерело:Palestra Ginnastica Ferrara
"Фінал шести" Серії А відбувся без лідера збірної України зі спортивної гімнастики Іллі Ковтуна. Українець не захотів змагатись пліч-о-пліч із російським конкурентом.
Для італійських організаторів "спорт поза політикою"
Ілля Ковтун продемонстрував свою патріотичну позицію на увесь світ. Український гімнаст не захотів виходити на один поміст із суперником Артуром Далалояном, який представляє країну-агресора.
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Наставниця Ірина Надюк повідомила про таке рішення гімнаста перед фіналом клубного чемпіонату Італії.
Усі зараз підтримують Україну та солідарні з нею. Ми прийняли рішення не брати участь у цих змаганнях. Ілля не вийде змагатись на одному помості з представником від Росії,
– сказала тренерка українця.
Нагадаємо, що Міжнародна федерація гімнастики відсторонила від змагань російських та білоруських гімнастів. Це рішення не стосується інших турнірів, які організовуються не під егідою FIG, тут все на розсуд організаторів змагань.
Італійські організатори дали зрозуміти, що вони підтримують гасло "Спорт поза політикою". Хоча, як він може бути поза політикою, якщо нещодавно російський гімнаст Іван Куляк наклеїв на грудях костюму провокаційну літеру "Z".
Відзначимо, що клуб, за який виступає Ковтун, із розумінням поставився до такого кардинального рішення українця.
Гучні скандали з російськими гімнастами
- Іван Куляк заліпив літерою "Z" національний прапор. Саме цією літерою Росія позначає свою військову техніку під час вторгнення на територію України. На цьому Кубку світу переможцем став українець Ілля Ковтун.
- За цей нахабний вчинок росіянина дискваліфікували на один рік. Росія традиційно для себе відреагувала на дискваліфікацію.
- Цікаво, що це не єдиний скандал із Куляком. Російський гімнаст вийшов на сцену у "Лужниках" із чужою олімпійською нагородою 2016 року з Ріо-де-Жанейро. Цей момент першим побачив та прокоментував олімпійський чемпіон із України Олег Верняєв.
- Ще один російський гімнаст Нікіта Нагорний довів, що спорт не поза політикою. Він взяв участь у параді до "Дня пабєди", який 9 травня відбувся у Москві. Нагорний очолив ходу юнармії – військово-патріотичного громадського руху.
- Тренерка російської збірної Марина Ульянкіна з погрозами у сторону Японії прокоментувала санкції щодо участі російських та білоруських спортсменів.
- Колишня спортивна гімнастка з України Лілія Подкопаєва справедливо відповіла росіянці.