Ганебні слова російської тренерки

Поведінку нездорової людини дуже добре продемонструвала тренерка національної збірної Росії зі спортивної гімнастики Марина Ульянкіна. Вона прокоментувала санкції щодо участі російських та білоруських спортсменів у змаганнях.

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Замість того, щоб вплинути на свій режим, тренерка вдалася до залякувань. На цей раз вона звернулася до Японії.

Треба нагадати Ватанабе – Хіросіму та Нагасакі,

– написала Ульянкіна у соціальних мережах.

Морінарі Ватанабе – японський бізнесмен, який є президентом Міжнародної федерації гімнастики.



Кілька днів прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив, що вважає південну частину Курильських островів японськими споконвічними територіями.

Кажуть же, що яблуко від яблуні недалеко падає… Російський гімнаст спробував влаштувати провокації на останніх своїх міжнародних змаганнях.

Івана Куляка вийшов на церемонію нагородження з літерою Z на грудях, що є символом російських окупантів. Проте на ділі він похизуватися не зміг. Представник окупантів посів друге місце, а наш Ілля Ковтун очолив п'єдестал.

Міжнародна федерація гімнастики заявила, що росіянина обов'язково покарають.

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