Для італійських організаторів "спорт поза політикою"

Ілля Ковтун продемонстрував свою патріотичну позицію на увесь світ. Український гімнаст не захотів виходити на один поміст із суперником Артуром Далалояном, який представляє країну-агресора.

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Наставниця Ірина Надюк повідомила про таке рішення гімнаста перед фіналом клубного чемпіонату Італії.

Усі зараз підтримують Україну та солідарні з нею. Ми прийняли рішення не брати участь у цих змаганнях. Ілля не вийде змагатись на одному помості з представником від Росії,

– сказала тренерка українця.

Нагадаємо, що Міжнародна федерація гімнастики відсторонила від змагань російських та білоруських гімнастів. Це рішення не стосується інших турнірів, які організовуються не під егідою FIG, тут все на розсуд організаторів змагань.

Італійські організатори дали зрозуміти, що вони підтримують гасло "Спорт поза політикою". Хоча, як він може бути поза політикою, якщо нещодавно російський гімнаст Іван Куляк наклеїв на грудях костюму провокаційну літеру "Z".

Відзначимо, що клуб, за який виступає Ковтун, із розумінням поставився до такого кардинального рішення українця.

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