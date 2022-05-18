Росіянин понесе покарання за свій вчинок

Організатори турніру відразу ж відреагували на нахабний вчинок росіянина. У Міжнародній федерації гімнастики (FIG) заявили, що така витівка Куляка не залишиться поза увагою.

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Етап Кубку світу зі спортивної гімнастики у Катарі був останнім для представників Росії. Оскільки вже в березні проти представників країни-агресора застосували санкції. Проте їм дозволили виступити, оскільки самі атлети прибули на турнір.

Вони виступали під нейтральним статусом: їх позбавили гімну та прапора.

Росіянин Куляк посів на 3-тє місце у паралельних брусах. Він вийшов на п'єдестал з літерою "Z", що є неприпустимим для всього цивілізованого світу. Оскільки саме ця буква є символом окупантів, які вдерлися на територію України.

Зазначимо, що на найвищій сходинці перебував український атлет – Ілля Ковтун.

У Міжнародній федерації гімнастики вже оголили покарання для російського атлета.

Спортивні санкції проти Куляка

Результат росіянина на етапі Кубка світу в Досі анульовано. Він вважається дискваліфікованим і має повернути бронзову нагороду, а також призові за неї (500 франків або еквівалент у доларах). Імовірно, медаль перейде азербайджанцю Івану Тіхонову, який посів четверте місце.

Куляку заборонена участь у будь-яких змаганнях або подіях під егідою FIG чи організованих будь-яким її членом на один рік (від 17 травня). Наразі російські спортсмени в будь-якому разі безстроково усунені від змагань через повномасштабне вторгнення їхньої країни в Україну. Тож, якщо бан досі діятиме через рік, до дискваліфікації Куляка додадуть ще шість місяців від моменту, коли буде знято заборону на участь росіян.

Куляк зобов'язаний додатково заплатити штраф сумою 2000 швейцарських франків як компенсацію за витрати комісії на роботу над його справою.

Натомість комісія не знайшла порушень правил з боку голови російської делегації Валєнтіни Родіоненко та тренера гімнаста Ігоря Калабушкіна, тож жодного покарання вони не нестимуть.

Куляк має право подати апеляцію на рішення фонду впродовж 21 дня.